Проглотил полностью: в Индонезии в брюхе 5-метрового питона нашли тело пропавшей женщины
В Индонезии 45-летнюю мать четверых детей проглотил большой питон. Это не первый похожий случай за последние годы в этой стране.
Об этом сообщает издание DW со ссылкой на местные медиа.
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В Индонезии гигантский питон проглотил многодетную мать
В четверг, 6 июня, 45-летняя Фарида из провинции Южное Сулавеси сказала мужу, что собирается пойти продавать перец чили. Однако домой мать четверых детей уже не вернулась.
Семья пропавшей начала разыскивать женщину. Так, следующим утром во время обыска территории муж Фариды нашел ее брошенные вещи, а поблизости местные обнаружили 5-метрового сетчатого питона с раздутым животом.
Они решили разрезать брюхо питона. Как только сделали это, сразу увидели голову Фариды,
– рассказал глава поселения Саурди Роси.
В конце концов, женщину достали из брюха змеи полностью одетой.
Случаи, когда питоны убили людей в Индонезии
- В издании CBS News отмечают, что случаи, когда питоны убивают и проглатывают людей, считаются чрезвычайно редкими. За последние годы в Индонезии таким образом умерло несколько местных.
- Так, в 2023-м жители индонезийской провинции Юго-Восточное Сулавеси убили восьмиметрового питона, который поедал одного из фермеров.
- А в 2022-м питон убил и проглотил женщину в провинции Джамби. Также дважды внутри питонов находили людей, которых считали пропавшими без вести: в 2017 и 2018 годах.
- По данным лондонского Музея естественной истории, сетчатый питон является самой длинной змеей в мире. Они являются выходцами из Южной Азии и могут достигать до 6 метров в длину.
- Согласно данным музея, самый длинный сетчатый питон, когда-либо найденный в дикой природе, был зафиксирован в 1912 году, и его длина достигала почти 10 метров.
- Как правило, сетчатые питоны хватают свою добычу десятками острых изогнутых зубов, а затем сжимают ее до смерти, прежде чем проглотить целиком. Эти питоны распространены в Индонезии и других частях Юго-Восточной Азии, и обычно едят обезьян, свиней и других млекопитающих.