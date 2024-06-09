Проглотил полностью: в Индонезии в брюхе 5-метрового питона нашли тело пропавшей женщины

В Индонезии 45-летнюю мать четверых детей проглотил большой питон. Это не первый похожий случай за последние годы в этой стране.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на местные медиа.

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В Индонезии гигантский питон проглотил многодетную мать

В четверг, 6 июня, 45-летняя Фарида из провинции Южное Сулавеси сказала мужу, что собирается пойти продавать перец чили. Однако домой мать четверых детей уже не вернулась.

Семья пропавшей начала разыскивать женщину. Так, следующим утром во время обыска территории муж Фариды нашел ее брошенные вещи, а поблизости местные обнаружили 5-метрового сетчатого питона с раздутым животом.

Они решили разрезать брюхо питона. Как только сделали это, сразу увидели голову Фариды,

– рассказал глава поселения Саурди Роси.

В конце концов, женщину достали из брюха змеи полностью одетой.

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