Про це повідомляє видання DW із посиланням на місцеві медіа.

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В Індонезії гігантський пітон проковтнув багатодітну матір

У четвер, 6 червня, 45-річна Фаріда з провінції Південне Сулавесі сказала чоловікові, що збирається піти продавати перець чилі. Однак додому мати чотирьох дітей вже не повернулася.

Родина зниклої почала розшукувати жінку. Так, наступного ранку під час обшуку території чоловік Фаріди знайшов її покинуті речі, а поблизу місцеві виявили 5-метрового сітчастого пітона з роздутим животом.

Вони вирішили розрізати черево пітона. Як тільки зробили це, відразу побачили голову Фаріди,

– розповів голова поселення Саурді Росі.

Зрештою, жінку дістали із черева змії повністю одягненою.

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