Про це повідомляє видання DW із посиланням на місцеві медіа.
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В Індонезії гігантський пітон проковтнув багатодітну матір
У четвер, 6 червня, 45-річна Фаріда з провінції Південне Сулавесі сказала чоловікові, що збирається піти продавати перець чилі. Однак додому мати чотирьох дітей вже не повернулася.
Родина зниклої почала розшукувати жінку. Так, наступного ранку під час обшуку території чоловік Фаріди знайшов її покинуті речі, а поблизу місцеві виявили 5-метрового сітчастого пітона з роздутим животом.
Вони вирішили розрізати черево пітона. Як тільки зробили це, відразу побачили голову Фаріди,
– розповів голова поселення Саурді Росі.
Зрештою, жінку дістали із черева змії повністю одягненою.
Випадки, коли пітони вбили людей в Індонезії
- У виданні CBS News зазначають, що випадки, коли пітони вбивають і ковтають людей, вважають надзвичайно рідкісними. За останні роки в Індонезії в такий спосіб померло кілька місцевих.
- Так, у 2023-му жителі індонезійської провінції Південно-Східне Сулавесі вбили восьмиметрового пітона, який поїдав одного з фермерів.
- А у 2022-му пітон убив і проковтнув жінку у провінції Джамбі. Також двічі всередині пітонів знаходили людей, яких вважали зниклими безвісти: у 2017 та 2018 роках.
- За даними лондонського Музею природної історії, сітчастий пітон є найдовшою змією у світі. Вони є вихідцями з Південної Азії та можуть досягати до 6 метрів у довжину.
- Згідно з даними музею, найдовший сітчастий пітон, коли-небудь знайдений у дикій природі, був зафіксований у 1912 році, і його довжина сягала майже 10 метрів.
- Як правило, сітчасті пітони хапають свою здобич десятками гострих вигнутих зубів, а потім стискають її до смерті, перш ніж проковтнути цілком. Ці пітони поширені в Індонезії та інших частинах Південно-Східної Азії, і зазвичай їдять мавп, свиней та інших ссавців.