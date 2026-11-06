"Мобилизацию информационно проиграли": Клименко высказался по поводу Петропавловской Борщаговки

Секретарь СНБО Игорь Клименко прокомментировал столкновение в Петропавловской Борщаговке. Чиновник считает, что Украина информационно проиграла мобилизацию.

Об этом секретарь СНБО рассказал во время общения с журналистами.

Что сказал Клименко?

Игорь Клименко высказался о беспорядках на Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Он рассказал, что ситуация стремительно развивалась.

По словам чиновника, на месте было много молодежи, в частности не мобилизационного возраста, а также дети. Информацию распространяли очень быстро.

И на этом фоне появляются такие группы, как госпожа "врач". Это люди, которые просто зарабатывают деньги. То есть пошел заказ, они отрабатывают. Такие достаточно хорошо организованные группы. Однозначно государству нужно лучше работать по выявлению и предупреждению таких провокаций, особенно во время войны,

– отметил Клименко.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на Петропавловской Борщаговке находились не только местные жители или киевляне. Он добавил, что на месте происшествия было 29 стримеров.

Чиновник сказал, что Украина информационно проиграла мобилизацию.

Вопрос мобилизации вообще один из самых чувствительных. Оно быстро зажигает общество. К сожалению, информационно за все это время мобилизацию фактически проиграли. Кто? Пожалуй, все вместе,

– заявил Клименко.

Он рассказал, что одной из основных задач в СНБО есть анализ и расчет возможностей Украины. Чиновник уточнил, что речь идет о мобилизационном, демографическом, экономическом состоянии и потенциале.

Должны быть четкие параметры, четкие цифры по тому, что называют "устойчивостью",

– отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что, опираясь на данные, делают прогнозы, выводы и доклады для высшего руководства государства.

Отметим, правоохранители установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке Киевской области. По данным криминальных аналитиков полиции, 27 из них непосредственно участвовали в противоправных действиях, а еще 24 – агрессивно вели себя, провоцировали конфликты и подстрекали людей к противостоянию с правоохранителями и нацгвардейцами.

Кроме того, Государственное бюро расследований (ДБР) возбудило уголовное производство из-за событий в Петропавловской Борщаговке. Правоохранители расследуют инцидент с бойцами Нацгвардии как превышение военным должностным лицом власти.