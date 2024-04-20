Взрыв прогремел около полуночи. В СМИ сообщают, что также есть пострадавшие, однако их количество неизвестно. Одни пишут о 3 пострадавших, а другие – о 8.

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На базе Калсо прогремел взрыв

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, военная база в Калсо, где 19 апреля произошел взрыв, используется "Силами народной мобилизации Ирака (PMF)". К слову, эта база якобы поддерживается Ираном.

Два источника безопасности заявили, что взрыв стал результатом неизвестного авиаудара, который произошел около полуночи в пятницу. Два источника PMF отметили, что удары не привели к жертвам, но нанесли материальный ущерб,

– пишет Reuters.

Военная база в Ираке после взрыва: смотрите видео

К слову, в CNN пишут, что в результате взрыва на военной базе есть трое пострадавших, а AFP, ссылаясь на источники в МВД Ирака, заявляет о 8 раненых и 1 погибшем. Какое реальное количество пострадавших и жертв – точно неизвестно, ведь разные источники приводят разные данные. Стоит заметить, что Times of Israel также пишет об одном погибшем при взрыве на иракской военной базе.

Впоследствии в Reuters также опубликовали обновленную информацию и заявили об 1 погибшем и 6 раненых. Двое из пострадавших якобы находятся в больнице в городе Хилла.

Справка. Иракские Силы народной мобилизации (PMF) связывают и Ираном. Это коалиция ополченцев, которая находится под контролем иракских военных, но якобы имеет связи и поддержку Тегерана.

Кто причастен к взрыву на военной базе в Ираке – неизвестно.

США и Израиль заявили о непричастности к взрыву

В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что непричастны к взрывам на военной базе в Ираке. В сети Х они также опубликовали официальное сообщение.

Нам известны сообщения о том, что Соединенные Штаты сегодня нанесли авиаудары по Ираку. Эти сообщения не соответствуют действительности. Соединенные Штаты не наносили сегодня воздушных ударов по Ираку,

– написали в Центральном командовании.

В Израиле также заявили, что непричастны к взрыву в Ираке.