Вибух пролунав близько опівночі. У ЗМІ повідомляють, що також є постраждалі, однак їхня кількість невідома. Одні пишуть про 3 постраждалих, а інші – про 8.

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На базі Калсо пролунав вибух

Як пише Reuters з посиланням на свої джерела, військова база в Калсо, де 19 квітня стався вибух, використовується "Силами народної мобілізації Іраку (PMF)". До слова, ця база нібито підтримується Іраном.

Два джерела безпеки заявили, що вибух став результатом невідомого авіаудару, який стався близько опівночі в п'ятницю. Два джерела PMF відзначили, що удари не призвели до жертв, але завдали матеріальних збитків,

– пише Reuters.

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До слова, у CNN пишуть, що унаслідок вибуху на військовій базі є троє постраждали, а AFP, посилаючись на джерела в МВС Іраку, заявляє про 8 поранених і 1 загиблого. Яка реальна кількість постраждалих та жертв – достеменно невідомо, адже різні джерела наводять різні дані. Варто зауважити, що Times of Israel також пише про одного загиблого під час вибуху на іракській військовій базі.

Згодом у Reuters також опублікували оновлену інформацію й заявили про 1 загиблого та 6 поранених. Двоє із постраждалих нібито перебувають в лікарні в місті Хілла.

Довідка. Іракські Сили народної мобілізації (PMF) пов'язують і Іраном. Це коаліція ополченців, яка перебуває під контролем іракських військових, але нібито має зв'язки та підтримку Тегерану.

Хто причетний до вибуху на військовій базі в Іраку – невідомо.

США та Ізраїль заявили про непричетність до вибуху

У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що непричетні до вибухів на військовій базі в Іраку. У мережі Х вони також опублікували офіційне повідомлення.

Нам відомі повідомлення про те, що Сполучені Штати сьогодні завдали авіаударів по Іраку. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Сполучені Штати не завдавали сьогодні повітряних ударів по Іраку,

– написали у Центральному командуванні.

В Ізраїлі також заявили, що непричетні до вибуху в Іраку.