В Иране подняли красный "флаг мести": в последний раз такое было перед ударами по базам США

В священном иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли флаг мести. Аналогичный флаг появился и над мечетью в городе Шираз на юге Ирана.

Соответствующие видео с поднятием флага начали публиковать в твиттере 2 ноября. Американское издание накануне заявило, что Иран уже в ближайшее время может напасть на Саудовскую Аравию.

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В Иране подняли "флаги мести"

Американская аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor сообщила, что правительство Ирана подняло "флаг мести" над святыней Шах-Черах в городе Шираз.

Это аналогичный флаг к тому, который подняли (в стране – 24 канала) за несколько дней до ракетного удара Ирана по авиабазе США Айн-аль-Асад в Ираке.

– сообщила группа.

"Флаг мести", который подняли в Иране

Стоит напомнить, что американская аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor вспомнила о случае в 2020 году, когда в Иране вывесили "флаг мести", а затем ударили по американским базам в Ираке и нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии.

Это произошло после ликвидации ракетным ударом США одного из главных генералов Ирана Касима Сулеймани. Тогда, поднимая "знамя мести" в Иране написали : "Это было сделано в честь шахида Касема Сулеймани, который был убит американцами, тем самым пообещав, что они отомстят за его мученическую смерть".

Поднятие "флага мести" в Иране в 2022 году: смотрите видео

Издание Tengrinews.kz, ссылаясь на официальных лиц, написало, что в ответ на предупреждение американского издания Саудовская Аравия, США и соседние государства повысили уровень боевой готовности своих войск.

Кроме того, канадское СМИ Toronto Star, ссылаясь на официальное лицо, подтвердившее обмен разведданными, заявило о вероятной угрозе атаки "вскоре или в течение 48 часов".

Однако посольства или консульства США не предупредили американцев в Саудовской Аравии или других местах Ближнего Востока.

Что известно о вероятном нападении Ирана

Вечером 1 ноября Саудовская Аравия заявила, что Иран готовится "в ближайшее время" напасть на нее и Ирак. Этим страна хочет отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен картиной угрозы и находится в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами.

В США заверили: без колебаний будут действовать в защиту своих интересов и партнеров в регионе.

Следует вспомнить, что протесты в Иране возникли из-за смерти 22-летней иранской девушки Махсу Амини 17 сентября. Ее полиция задержала из-за неправильного ношения хиджаба.

Через несколько дней после задержания "полицией морали" девушка умерла. Официально власти заявили о сердечном приступе, однако активисты отметили, что полиция побила Амини и она умерла от полученных травм. С тех пор в стране продолжаются протесты, на которых женщины остригают волосы и снимают хиджабы.

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