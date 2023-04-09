Женщины в Иране рискуют быть арестованными за непокрытые волосы. Многие из них не соблюдают обязательный дресс-код в рамках массовых протестов, начавшихся после смерти девушки, заключенной за якобы нарушение правил ношения хиджаба.

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Женщин без хиджаба будут искать с помощью камер

Власти Ирана не демонстрируют никаких признаков отступления в вопросе обязательного ношения женщинами хиджаба.

Как инновационное мероприятие и с целью предотвращения напряженности и конфликтов при выполнении закона о хиджабе, иранская полиция будет использовать смарткамеры в общественных местах для идентификации людей, нарушающих нормы,

– цитирует полицию государственное информационное агентство Tasnim.

После того, как таких женщин идентифицируют, им будут посылать уведомительные сообщения, в которых будет указано конкретное время и место, где они "нарушили" закон.

"В контексте сохранения ценностей, защиты семейной жизни и поддержания психического здоровья и спокойствия общества, любое индивидуальное или коллективное поведение, противоречащее закону, не будет терпимым", - сообщили в Tasnim.

Любопытно! В начале апреля сеть облетела видео, на котором мужчина обливает йогуртом двух женщин за то, что они не носили хиджаб. Позже оба "нарушителя" были арестованы за нарушение иранского дресс-кода.

Женщины протестуют против ношения хиджаба

В сентябре 2022 года 22-летняя Джина Махса Амини умерла в результате пыток, которым ее подвергла так называемая полиция морали за "недостаточно плотное ношение хиджаба". Смерть девушки вызвала массовые протесты против правил ношения женской одежды. Они привели к примерно 19 тысячам арестов и более 500 смертей.

В декабре 202 года другая молодая женщина устроилась на работу в парк развлечений "Страна счастья", расположенного к востоку от Тегерана. После того как в социальных сетях появилось ее фото без хиджаба, парк развлечений закрыли, согласно многочисленным сообщениям в иранских средствах массовой информации. В свою очередь, прокуратура начала расследование.

Подобные закрытия бизнеса с целью заставить соблюдать строгие иранские законы относительно женской одежды стали привычными для активистки Шапарак Шаджаризаде. Она перестала носить хиджаб в 2017 году, поскольку считает его символом подавления со стороны правительства.

Женщина рассказала, что владельцы ресторанов, опасаясь властей, заставляли ее покрывать голову. В 2018 году, после трех арестов за пренебрежение законом о хиджабе, она сбежала в Канаду, где продолжила следить и освещать проблемы иранского общества.

Активистка обратила внимание на то, что некоторые протестующие сталкиваются с полицией через несколько дней после участия в акции, где женщины нередко срывают с себя хиджабы и, например, демонстративно сжигают их.

Многие люди не были арестованы на улицах. Их арестовывали в домах через один или 2 дня,

– отметила Шаджаризаде, указывая на то, что власти анализируют данные уже после самих протестов.

Хотя существуют другие способы идентификации, активистка опасается, что это указывает на то, что распознавание лиц в Иране уже используются. Возможно, это первый известный случай, когда правительство использует такие технологии, чтобы навязать женщинам закон об одежде на основе религиозных убеждений.