Жінки в Ірані ризикують бути заарештованими за непокрите волосся. Багато з них не дотримуються обов'язкового дрес-коду в рамках масових протестів, що почалися після смерті дівчини, ув'язненої за нібито порушення правил носіння хіджабу.

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Жінок без хіджабу шукатимуть за допомогою камер

Влада Ірану не демонструє жодних ознак відступу в питанні обов'язкового носіння жінками хіджабу.

Як інноваційний захід і з метою запобігання напруженості та конфліктів при виконанні закону про хіджаб, іранська поліція буде використовувати смарткамери в громадських місцях для ідентифікації людей, які порушують норми,

– цитує поліцію державне інформаційне агентство Tasnim.

Після того, як таких жінок ідентифікують, їм надсилатимуть попереджувальні повідомлення, в яких буде вказано конкретний час і місце, де вони "порушили" закон.

"У контексті збереження цінностей, захисту сімейного життя і підтримки психічного здоров'я і спокою суспільства, будь-яка індивідуальна або колективна поведінка, що суперечить закону, не буде терпимою", – повідомили в Tasnim.

Цікаво! На початку квітня мережу облетіло відео, на якому чоловік обливає йогуртом двох жінок за те, що вони не носили хіджаб. Пізніше обидвох "порушниць" заарештували за порушення іранського дрес-коду.

Жінки протестують проти носіння хіджабу

У вересні 2022 року 22-річна Джина Махса Аміні померла внаслідок тортур, яким її піддала так звана поліція моралі за "недостатньо щільне носіння хіджабу". Смерть дівчини викликала масові протести проти правил носіння жіночого одягу. Вони призвели до приблизно 19 тисячі арештів і понад 500 смертей.

У грудні 202 року інша молода жінка влаштувалася на роботу в парк розваг "Країна щастя", що розташований на схід від Тегерану. Після того, як в соціальних мережах з'явилося її фото без хіджабу, парк розваг зачинили, згідно з численними повідомленнями в іранських засобах масової інформації. Своєю чергою, прокуратура розпочала розслідування.

Подібні закриття бізнесу з метою примусити дотримуватися суворих іранських законів щодо жіночого одягу стали звичними для активістки Шапарак Шаджарізаде. Вона перестала носити хіджаб у 2017 році, адже вважає його символом придушення з боку уряду.

Жінка розповіла, що власники ресторанів, побоюючись влади, змушували її покривати голову. У 2018 році, після трьох арештів за нехтування законом про хіджаб, вона втекла до Канади, де продовжила стежити й висвітлювати проблеми іранського суспільства.

Активістка звернула увагу на те, що деякі учасники протестів стикаються з поліцією через кілька днів після участі в акції, де жінки нерідко зривають з себе хіджаби й, наприклад, демонстративно спалюють їх.

Багато людей не були заарештовані на вулицях. Їх заарештовували в домівках через один або 2 дні,

– зазначила Шаджарізаде, вказуючи на те, що влада аналізує дані вже після самих протестів.

Хоча існують інші способи ідентифікації, активістка побоюється, що це вказує на те, що розпізнавання облич в Ірані вже використовують. Можливо, це перший відомий випадок, коли уряд використовує такі технології для того, щоб нав'язати жінкам закон про одяг на основі релігійних переконань.