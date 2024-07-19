"За нападением на Фарион может стоять Россия": что на это указывает

Вечером 19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион. Медики срочно отправили ее в реанимационное отделение.

Ведущий Андрей Дрозда рассказал 24 Каналу, что Фарион сейчас находится в критическом состоянии. Был выстрел в голову.

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Кому выгодно покушение на Фарион

Ведущий отметил, что такое ужасное событие может быть выгодным украинским врагам – россиянам.

За нападением на Фарион может стоять Россия. Несмотря на то, что вокруг ее фигуры возникали конфликтные и напряженные ситуации, ни в коем случае нельзя было представить, что дойдет до покушения на ее жизнь,

– сказал он.

Андрей Дрозда отметил, что Украина сейчас находится в состоянии войны, поэтому важно понимать, что все известные общественные деятели, волонтеры, журналисты и политики могут стать потенциальной мишенью врага, чтобы отомстить украинским патриотом за их антироссийскую деятельность.

"То, что Ирина Фарион вела антироссийскую деятельность сомнения не вызывает. Однако она в своих средствах и методах была довольно резкой, что вызывало различные конфликты, в частности на тему языка. Фарион в интервью резко высказалась относительно использования русского в некоторых украинских подразделениях ВСУ", – отметил ведущий.

Участие России

Скандалами вокруг фигуры Фарион могли умело воспользоваться россияне. Дрозда вспомнил, что, после ее высказываний о русском языке на украинском фронте, вокруг нее возникла еще одна конфликтная ситуация. Говорится о студенте из Керчи, который письмом поддержал позицию Фарион, а она опубликовала его в своей соцсети. Этого студента вроде бы сразу задержали российские спецслужбы.

В этой ситуации стоит разобраться, не использовала ли Россия того парня, чтобы дискредитировать Фарион и еще больше подогреть вокруг нее атмосферу ненависти,

– подчеркнул Андрей Дрозда.

Он отметил, что такое нападение на известного украинского политика может быть выгоден только России.

Ирина Фарион вела свою борьбу против российской оккупации, конечно, не всегда ее методы всем нравились, но это уже детали. Сейчас же она в тяжелом состоянии и первые часы очень важны для спасения ее жизни,

– высказался ведущий.