Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал полиции третьего ранга Андрей Небитов.

Интересно В Подмосковье мужчина выпускал с балкона фейерверки, а затем устроил стрельбу.

Мужчина стрелял с балкона на 8 этаже

Небитов рассказал, что инцидент произошел во дворе многоэтажки в Ирпене. Правоохранители выяснили, что выстрелы совершил житель одной из квартир.



Мужчина стрелял с балкона / Фото Андрея Небитова

43-летнего мужчину разыскали недалеко от места жительства. У него обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие.

Злоумышленник еще и пытался оказывать злостное неповиновение законному распоряжению полицейского,

– подытожил Небитов.



Правоохранители задержали хулигана / Фото Андрея Небитова

Возле детской площадки в центре Киева детонировала граната

Полиция расследует смерть мужчины в Подольском районе Киева. По предварительной информации, 29-летний мужчина погиб после того, как в его руках детонировала граната.

Свидетели, услышавшие взрыв на переулке Квитневом, немедленно сообщили об этом полиции. На место происшествия приехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи.

На опубликованных полицией фото было видно, что жуткий инцидент произошел вблизи детской площадки. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали. Следователи начали уголовное производство за "умышленное убийство" с примечанием о самоубийстве.