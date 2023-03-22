Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, генерал поліції третього рангу Андрій Нєбитов.

Цікаво У Підмосков'ї чоловік випускав з балкона феєрверки, а потім вчинив стрілянину

Чоловік стріляв із балкона на 8 поверсі

Нєбитов розповів, що інцидент трапився у дворі багатоповерхівки в Ірпені. Правоохоронці з'ясували, що постріли здійснив мешканець однієї з квартир.



Чоловік стріляв з балкона / Фото Андрія Нєбитова

43-річного чоловіка розшукали недалеко від місця проживання. У нього виявили стартовий пістолет та холодну зброю.

Зловмисник ще й намагався чинити злісну непокору законному розпорядженню поліцейського,

– підсумував Нєбитов.



Правоохоронці затримали хулігана / Фото Андрія Нєбитова

Біля дитмайданчика у центрі Києва здетонувала граната

Поліція розслідує смерть чоловіка у Подільському районі Києва. За попередньою інформацією, 29-річний чоловік загинув після того, як в його руках здетонувала граната.

Свідки, які почули вибух на провулку Квітневому, негайно повідомили про це поліцію. На місце події приїхали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі.

На опублікованих поліцією фото було видно, що моторошний інцидент стався поблизу дитячого майданчика. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою про самогубство.