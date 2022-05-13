В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 российских подсанкционных олигархов, – СМИ

Испанские власти выявили активы, принадлежащие 15 российским олигархам, включенным в список санкций ЕС. Среди этих активов дома, компании и как минимум одна роскошная яхта.

Отдел по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Испании заявил, что после 24 февраля российские олигархи пытались передать свои части в некоторых компаниях родственникам или партнерам.

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Глава отдела Мариано Гарсия Фресно объяснила, что таким образом олигархи пытались скрыть свое состояние от органов власти.

Они уже начали перемещать эти пакеты, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции в иностранных компаниях… Мы обнаружили около 15 человек из санкционного списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей,

– рассказала она.

Она уточнила, что в этом списке очень известные люди.

Подробности дела

На этой неделе Европейская комиссия заявила, что внесет законодательное предложение о судебном преследовании тех санкционных лиц, которые пытались уклониться от санкций. К примеру, передав свои активы членам семьи.

Изучив более 1 000 имен среди миллионов транзакций, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Гарсии Фресно установило, что попавшие под санкции олигархи имели доли по меньшей мере в 10 испанских и 13 иностранных компаниях.

Информацию передали подразделению финансовой разведки страны и Министерству финансов. В конце апреля правительство подтвердило, что заморозило 12 банковских счетов, связанных с 5 лицами из санкционного списка, а также 3 роскошных яхты и 23 объекта недвижимости.

По словам Гарсии Фресно, компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, несколькими роскошными домами, а также банковскими счетами и долями в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.

Также подразделение обнаружило, что некоторые иностранные компании, работающие в Испании, владеют компаниями, которые в свою очередь имеют активы, связанные с санкционными олигархами. Владения сумели отследить даже при наличии двух или трех посредников.

Давление на российских олигархов: коротко о главном

К началу полномасштабного вторжения России в Украину ряд российских олигархов переместили свои яхты и состояние в Дубай, а 24 февраля богачи начали бежать из России.

Несмотря на то, что олигархи бегут из страны-агрессора, они все равно теряют колоссальное состояние. Их имущество замораживают и арестовывают в разных странах мира. В санкционном списке около тысячи граждан России и юридических лиц.

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