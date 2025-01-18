Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой El Pais. Причины аварии пока неизвестны.

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Авария подъемника в Астуне

Спасатели привлекли 24 кареты скорой помощи и вертолеты для эвакуации пострадавших, а в больницах работает дополнительный персонал. Погибших пока нет, однако спасательные работы продолжаются.

Шокирован новостью об аварии. Я говорил с президентом Арагона, чтобы предложить всю поддержку правительства. Вся наша любовь к пострадавшим и их семьям,

– написал глава правительства Испании Педро Санчес.

Авария произошла в Астуне, популярной зоне зимних видов спорта в Пиренеях, на севере Испании вблизи границы с Францией.

После инцидента подъемник закрыли. Точная причина аварии пока устанавливается.

К слову, во французских Альпах также сломались подъемники на двух курортах, из-за чего застряли более 340 туристов. Спасатели эвакуировали туристов вертолетом, никто не пострадал.

На курорте в Деволюи застряли 240 туристов, а в Савойе – около 100 лыжников.