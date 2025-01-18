Про це розповідає 24 Канал з посиланням El Pais. Причини аварії поки що невідомі.

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Аварія підйомника в Астуні

Рятувальники залучили 24 карети швидкої допомоги та гелікоптери для евакуації постраждалих, а в лікарнях працює додатковий персонал. Загиблих наразі немає, проте рятувальні роботи тривають.

Шокований новиною про аварію. Я говорив з президентом Арагону, щоб запропонувати всю підтримку уряду. Вся наша любов до постраждалих та їхніх родин,

– написав голова уряду Іспанії Педро Санчес.

Аварія сталася в Астуні, популярній зоні зимових видів спорту в Піренеях, на півночі Іспанії поблизу кордону з Францією.

Після інциденту підйомник закрили. Точна причина аварії поки встановлюється.

До слова, у французьких Альпах також зламалися підіймачі на двох курортах, через що застрягли понад 340 туристів. Рятувальники евакуювали туристів гелікоптером, ніхто не постраждав.

На курорті у Деволюї застрягли 240 туристів, а в Савойї – близько 100 лижників.