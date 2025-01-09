Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @spartakovich4.

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Щоб уникнути незручностей і насолоджуватися катанням, дотримуйтеся кількох простих порад.

Перевірте своє спорядження: переконайтеся, що лижі міцно закріплені, палиці тримаєте в одній руці, а ремінці не заважають руху.

переконайтеся, що лижі міцно закріплені, палиці тримаєте в одній руці, а ремінці не заважають руху. Очікуйте черги спокійно: дотримуйтеся порядку, щоб уникнути хаосу на підході до підйомника.

дотримуйтеся порядку, щоб уникнути хаосу на підході до підйомника. Звертайте увагу на сигнал персоналу: працівники підйомника часто показують, коли потрібно готуватися до посадки.

Як правильно сідати

Розмістіть лижі паралельно: вони повинні бути спрямовані прямо на підйомник. Це допоможе уникнути заплутування лиж під час руху. Тримайтеся за поручень: коли крісло наближається, обережно схопіться за нього, щоб утримати рівновагу. Сідайте плавно: як тільки крісло торкнеться вас, акуратно сідайте й одночасно підніміть лижі трохи над землею.

Вихід із підйомника

Для того, щоб встати з підйомника також потрібно першочергово слухати вказівки інструкторів. Зокрема:

Підніміть запобіжний бар'єр: зробіть це завчасно, але не раніше, ніж дозволено.

Сходіть плавно: коли підйомник зупиниться, обережно вставайте й рухайтеся вперед, щоб звільнити місце для інших.

Дотримання цих простих правил допоможе вам впевнено користуватися підйомником і уникнути неприємних ситуацій. Пам'ятайте: впевненість приходить із досвідом, тому не бійтеся пробувати знову і знову.