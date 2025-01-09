Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Чому люди почали їсти ялинки
Цьому передувало те, що місцева рада міста Гента 4 січня почала рекламувати кілька способів переробки різдвяних ялинок після свят. Одним із варіантів став суп із хвої за традиційним скандинавським рецептом.
Ваша різдвяна ялинка їстівна, якщо вона не тисова, і ваше дерево не було оброблено вогнестійким спреєм,
– написали в місцевій раді.
Однак вже за кілька днів Федеральне харчове агентство Бельгії наголосило, що це небезпечна ідея, адже людям складно визначити, чи обробляли дерева антипіренами.
Довідка. Антипірени – це хімічні речовини, які додають до матеріалів, щоб зменшити їхню займистість та уповільнити поширення вогню.
У Бельгії просять громадян не їсти різдвяні ялинки / Фото Unsplash
Чим небезпечні ці речовини
Деякі антипірени можуть негативно впливати на здоров'я людини. Вони здатні накопичуватися в організмі та довкіллі, що призводить до тривалого впливу навіть після припинення контакту. Там пояснили, що існує різниця між комерційно вирощеними різдвяними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких північних рецептах.
Хвоя сосен із незайманої природи північних країн абсолютно відрізняється від голок дерев, які вирощують на Різдво,
– сказали там.
За даними агентства, більшість декоративних різдвяних ялинок ретельно обробляють пестицидами та іншими хімікатами, щоб зберегти їхній зовнішній вигляд і захистити від шкідників. Це, очевидно, робить їх небезпечними для споживання в їжу.