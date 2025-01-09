Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Хотів вийти: пасажир відчинив двері літака, бо посварився з дівчиною

Чому люди почали їсти ялинки

Цьому передувало те, що місцева рада міста Гента 4 січня почала рекламувати кілька способів переробки різдвяних ялинок після свят. Одним із варіантів став суп із хвої за традиційним скандинавським рецептом.

Ваша різдвяна ялинка їстівна, якщо вона не тисова, і ваше дерево не було оброблено вогнестійким спреєм,

– написали в місцевій раді.

Однак вже за кілька днів Федеральне харчове агентство Бельгії наголосило, що це небезпечна ідея, адже людям складно визначити, чи обробляли дерева антипіренами.

Довідка. Антипірени – це хімічні речовини, які додають до матеріалів, щоб зменшити їхню займистість та уповільнити поширення вогню.



У Бельгії просять громадян не їсти різдвяні ялинки / Фото Unsplash

Чим небезпечні ці речовини

Деякі антипірени можуть негативно впливати на здоров'я людини. Вони здатні накопичуватися в організмі та довкіллі, що призводить до тривалого впливу навіть після припинення контакту. Там пояснили, що існує різниця між комерційно вирощеними різдвяними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких північних рецептах.

Хвоя сосен із незайманої природи північних країн абсолютно відрізняється від голок дерев, які вирощують на Різдво,

– сказали там.

За даними агентства, більшість декоративних різдвяних ялинок ретельно обробляють пестицидами та іншими хімікатами, щоб зберегти їхній зовнішній вигляд і захистити від шкідників. Це, очевидно, робить їх небезпечними для споживання в їжу.