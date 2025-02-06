Новые данные об авиакатастрофе

Сейчас ждем реакции российской стороны. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Но даже не эта новость (если она подтвердится) – главная. Подтвердится она быстро: "Русский дом" в Баку обнародовал план мероприятий на февраль. Начнут отменять – все будет ясно, даже если Москва будет отмалчиваться.

Параллельно в сети начали "внезапно" обсуждать более важный момент: а все-таки, почему 25 декабря самолет с президентом Азербайджана на борту, направлявшийся в Санкт-Петербург, развернулся обратно в Баку?

Версия, которая доминировала с самого начала – из-за сообщения о падении гражданского самолета, который сбили россияне. Но на фоне появления отчета о причинах катастрофы рейса компании AZAL дозированно начала возникать другая версия: настоящей причиной разворота могли стать проблемы с работой GPS.

Здесь критически важен тайминг. Если развернулись из-за проблем с GPS, то решение одобрили до сообщения об аварии в Актау, или после?

В связи с этим весь сюжет может иметь совсем другой вид. Баку имеет право требовать извинений от Москвы не только из-за убийства десятков людей, но и из-за угрозы жизни президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Россия показала, что ждет всех, кто собрался с ней дружить

Алиев все это время действовал очень корректно. Россиянам многократно давали возможность сохранить лицо. Зато Владимир Путин начал петлять и унижать азербайджанского лидера. А кремлевские приспешники устроили вакханалию в информационном пространстве, что со стороны выглядит просто дико. Они же откровенно глумились над жертвами.

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Не Баку (хотя были все основания), а Москва вывела медийный конфликт на официальный уровень. Примаков-внук начал истерить, втянул МИД России и де-факто подставил всех. Если "Россотрудничество" таки выставят из Азербайджана, будет справедливо, если следом выставят Примакова-внука из "Россотрудничества". Потому что он создал условия для цепной реакции по выпиливанию "Русских домов" даже в лояльных к России странах. Примаков-дед просто выпорол бы Примакова-внука за такие художества...

Так вот это еще один сигнал всем, кто хочет дружить с нынешней Россией, – вы пытаетесь дружить с людоедом, который сошел с ума. Если Москва вас не боится, как Китай или США, то вы жертва. Это исключительно вопрос времени, когда Кремль на вас посягнет.

Без удаления людоедов и ликвидации цепочки их воспроизводства – ничего не будет.