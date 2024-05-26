Чуть ли не ежедневно на Харьковщине гибнут люди. Владимир Зеленский объяснял, что Россия может бить по нам, зато мы не можем атаковать российское оружие на их территории западной техникой.

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Что нужно, чтобы Россия не била по Харькову

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину из российского воздушного пространства. Аналитики предполагают, что цель россиян – заставить жителей бежать из города.

Ведь в течение нескольких недель российские войска наносили ракетные удары по Харькову планерными бомбами, преимущественно модифицированными ФАБами и КАБами с планерными модулями, что часто были оснащены системами наведения.

Российские самолеты осуществляли эти удары из своего безопасного района на территории России, не боясь поражения системами противовоздушной обороны Украины. Это стало возможным, поскольку страны Запада запретили использовать свое вооружение для ударов по военным целям и в воздушном пространстве страны-агрессора,

– отметили аналитики.

Они объяснили, что, вероятнее всего, российские войска будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области. Это будет продолжаться до тех пор, пока Запад не позволит украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории России. То есть до тех пор, пока Украина не сможет использовать западное вооружение для ударов по военным целям и в воздушном пространстве России.

Россия убивает мирных в Харькове