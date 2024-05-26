Ледь не щодня на Харківщині гинуть люди. Володимир Зеленський пояснював, що Росія може бити по нас, натомість ми не можемо атакувати російську зброю на їхній території західною технікою.

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Що потрібно, щоб Росія не била по Харкову

Російські окупанти продовжують атакувати Україну з російського повітряного простору. Аналітики припускають, що мета росіян – примусити жителів тікати з міста.

Адже протягом декількох тижнів російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову планерними бомбами, переважно модифікованими ФАБами та КАБами з планерними модулями, що часто були оснащені системами наведення.

Російські літаки здійснювали ці удари зі свого безпечного району на території Росії, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України. Це стало можливим, оскільки країни Заходу заборонили використовувати своє озброєння для ударів по військових цілях та у повітряному просторі країни-агресора,

– зауважили аналітики.

Вони пояснили, що, найімовірніше, російські війська продовжуватимуть ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області. Це триватиме до того часу, поки Захід не дозволить українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території Росії. Тобто до того часу, поки Україна не зможе використовувати західне озброєння для ударів по військових цілях та у повітряному просторі Росії.

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