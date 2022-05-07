В Италии арестовали гигантскую яхту Scheherazade, которую СМИ считают собственностью Путина

Власти Италии наложили арест на огромную яхту Scheherazade, пришвартованную в провинции Марина-ди-Каррара. Ранее СМИ не раз сообщали, что судно принадлежит российскому диктатору Путину.

Об этом стало известно из сообщения Министерства экономики и финансов Италии. Его обнародовали вечером 6 мая.

Кстати ЕС рассматривает персональные санкции против любовницы Путина Кабаевой, – СМИ

Официальная установка владельца еще продолжается

В документе об аресте не указали, кому принадлежит яхта. Однако упомянули, что существуют "значительные связи номинального собственника с известными представителями правительства России". Сейчас власти Италии уже начали расследование, чтобы установить владельца арестованного судна.

Также написали, что на 140-метровую яхту наложили арест в соответствии с Европейским регламентом. Речь идет о принятых 17 марта мерах ограничения действий, которые ставят под угрозу территориальную целостность и независимость Украины (санкции).

Главное о яхте, которая может принадлежать Путину

Этот морской транспорт находится на ремонте в порту с сентября 2021 года. Его стоимость по приблизительным оценкам составляет более 700 миллионов долларов.

23 марта СМИ обнародовали фото с этого, без преувеличения, дворца на воде. Для всего мира открылось это многообразие роскошной безвкусицы – от золотых унитазов до мраморных поверхностей. Более того, оказался золотым там даже держатель для туалетной бумаги.

Что еще интересного есть на борту

Для комфортных поездок там сделали сразу несколько бассейнов. Также есть несколько СПА и саун. Однако точное количество их не озвучивали.

Есть даже больница, вполне логично на фоне слухов о том, что Путин смертельно болен,

– рассказал рабочий, помогавший строить это судно.

Провести свободное время там тоже можно довольно продуктивно в собственном театре, бальных залах, тренажерном зале. Кроме этого, можно посмотреть телевизор длиной 4,5 метра, установка которого стоила не менее 1 миллиона евро.

А под одной из вертолетных площадок есть ангар, в котором можно разместить вертолет. Кстати, как раз там стоят 6 гидроциклов и 8 подводных скутеров Seabob.

Как на это отреагировал цивилизованный мир

Такая чрезмерная роскошь, которая может принадлежать диктатору, не могла бы пройти незамеченной. Лидер кремля получил шквал критики даже за свой ужасающий эстетический вкус.

Сумасшедший, чьи войска бомбят женщин и детей в Украине, не пожалел денег на шестипалубную яхту,

– писали об этом журналисты, обнародовавшие фото оттуда.

Но реагировали в материале и менее сдержанными высказываниями:

"Отвратительная роскошь";

"Непристойная роскошь";

"Тоскливые излишества".

Интересно – как выглядит эта роскошная яхта: смотрите видео