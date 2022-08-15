В Италии будут судить гражданина, воюющего на стороне Украины: публицистка назвала обвинение

Итальянские журналисты выяснили локацию Кевина Чьяппалоне, проанализировав последние видео и публикации. Но его будут судить не за то, что он уехал воевать в Украину, а за то, что у него за плечами.

Об этом 24 каналу рассказала публицистка и преподавательница Миланского университета Ярина Груша-Поссамай. Она также отметила, что итальянский юноша приближен к ультраправым итальянским партиям, запрещенным в Италии.

Читайте также В Италии впервые будут судить за "наемничество" парня, уехавшего воевать на стороне Украины

По словам украинской публицистки, его прошлое затемнило даже то, что парень воюет на стороне Украины.

Настоящие "наемники" очень часто выезжали в Украину раньше, но выступали на стороне россиян. А это первый случай, когда парень уехал защищать украинские интересы,

– говорит Ярина Груша-Поссамай.

Ему грозит от 2 до 7 лет, по статье относительно наемников, объясняет публицистка.

Пока Чьяппалоне является единственным подозреваемым в деле, но следствие не исключает, что в Украине могут воевать другие граждане Италии, а в стране может существовать "сеть вербовщиков".

"Конечно, это не идет на пользу Украине и все понимают, как российская пропаганда может использовать этот отрицательный элемент для дискредитации Украины", – убеждена преподавательница Миланского университета.

Ярина Груша-Поссамай публицистка и преподавательница Миланского университета Интересно и то, что дело начали именно в Генуи. Дело в том, что в Генуи у вокзала нарисовано провокационное граффити о Донбассе. И именно на этом месте россияне вербуют итальянцев для войны на своей стороне.

Кевин же был первым итальянцем, который решил помочь Украине.

Детальнее о деле Кевина Чьяппалоне, которого обвинили в "наемничестве": смотрите видео

Детальнее о неоднозначном обвинении в отношении "наемничестве"

В итальянском городе Генуи прокуратура объявила обвинение 19-летнему итальянцу за то, что он воевал в Украине на стороне Вооруженных Сил, его назвали наемником.

Заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко обвиняет Кевина Чьяппалоне в том, что он наемник, который присоединился к рядам "Украинской Интернациональной бригады" (вероятно, говорится об Интернациональном легионе).

Следствие отметило, что у 19-летнего итальянца не было военного опыта и уехал из страны в мае, вероятно прибыв в Украину через польскую границу. Из его фото в соцсетях следует, что после военной подготовки он попал на Донбасс.