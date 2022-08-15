Про це 24 каналу розповіла публіцистка та викладачка Міланського університету Ярина Груша-Поссамай. Вона також зазначила, що італійський юнак наближений до ультраправих італійських партій, які є забороненими у Італії.

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За словами української публіцистки, таке його минуле затемнило навіть те, що хлопець воює на боці України.

Справжні "найманці" дуже часто виїздили до України раніше, але виступали на боці росіян. А це перший випадок, коли хлопець поїхав захищати українські інтереси,

– каже Ярина Груша-Поссамай.

Йому загрожує від 2 до 7 років, за статтею щодо найманців, пояснює публіцистка.

Наразі Чьяппалоне є єдиним підозрюваним у справі, але слідство не виключає, що в Україні можуть воювати інші громадяни Італії, а в країні може існувати "мережа вербувальників".

"Звісно, це не йде на користь Україні і всі розуміють, як російська пропаганда може використати цей негативний елемент для дискредитації України", – переконана викладачка Міланського університету.

Ярина Груша-Поссамай публіцистка та викладачка Міланського університету Цікавим є й те, що справу розпочали саме у Генуї. Річ у тім, що у Генуї біля вокзалу намальоване провокаційне графіті про Донбас. І саме на цьому місці росіяни вербують італійців для війни на свому боці.

Кевін ж, був першим італійцем, який вирішив допомогти Україні.

Детальніше про справу Кевіна Чьяппалоне, якого звинуватили у "найманстві": дивіться відео

Детальніше про неоднозначне обвинувачення щодо "найманства"

В італійському місті Генуї прокуратура оголосила звинувачення 19-річному італійцю за те, що він воював в Україні на боці Збройних Сил, його назвали найманцем.

Заступник прокурора Генуї Марко Дзокко звинувачує Кевіна Чьяппалоне в тому, що він є найманцем, який долучився до лав "Української Інтернаціональної бригади" (ймовірно, мовиться про Інтернаціональний легіон).

Слідство зазначило, що 19-річний італієць не мав військового досвіду й виїхав з країни у травні, ймовірно прибувши в Україну через польський кордон. З його фото у соцмережах випливає, що після військового вишколу він потрапив на Донбас.