В Италии горит химический завод: жуткое видео

В итальянском муниципалитете Сан-Пьетро-Мозеццо 29 марта разразился масштабный пожар на химическом заводе. На месте пожара работают пожарные и 118 карет скорой помощи.

Из промышленной зоны, на границе со столицей провинции Новарра, поднимался очень высокий столб черного дыма и были слышны взрывы. Промышленную зону Сан-Пьетро-Мосеццо эвакуировали из-за риска новых взрывов.

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Людей эвакуировали из промышленной зоны

В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.

Смотрите видео пожара на химическом предприятии в Италии​

"Пожар, который вспыхнул сегодня утром на предприятии в Сан-Пьетро-Мосеццо, все еще продолжается", – сказал мэр Новары Алессандро Канелли.

По его словам, ситуация находится под контролем пожарных, но поднялся столб дыма, который может создать риски с точки зрения окружающей среды и здоровья.

Гражданам рекомендуется держать окна закрытыми, пока не будут получены результаты анализов, которые необходимо сделать по воздействию пожара. Также людям советуют оставаться дома.

"Рекомендация, тем более, касается школ и учебных заведений города: важно, чтобы дети оставались в классе с закрытыми окнами", – заявил Канелли.

Видео пожара в Италии

Пожар вспыхнул на предприятии Kemi

Итальянское издание Ansa уточняет, что пожар вспыхнул на предприятии Kemi, занимающемся обработкой химических растворителей в промышленной зоне.

Командир местной полиции Новары сообщил журналистам, что огонь "практически укрощен". Однако облако черного дыма все еще остается.

Тридцати работникам, присутствовавшим на предприятии, когда вспыхнул пожар, удалось спастись.

В США произошел мощный взрыв на шоколадной фабрике

В Пенсильвании (США) 24 марта произошел мощный взрыв на шоколадной фабрике. В результате трагедии два человека погибли и по меньшей мере девять числятся пропавшими без вести после взрыва.

Также местная удаль сообщила, что от шести до восьми человек обратились за медицинской помощью. Мэр Западного Рединга Саманта Кааг сообщила, что фабрика была "почти уравнена с землей".