Как происходил отбор общин

Это четвертая такая конференция и для местной власти участие в этой конференции – это возможность привлечь дополнительные инвестиции в громаду и реализовать важные проекты. Для того, чтобы соревноваться за право поехать в Рим до 5 мая общины должны были опубликовать объявление в системе DREAM. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Основной фокус – наличие у общины не только инвестиционного проекта, но и обновленной стратегии развития общины. Количество мест ограничено – 100. Подались на конкурс чуть менее 300 громад. Таким образом получилось три громады на одно место.



Информация об отборе громад для участия в URC, которую направил Минрегион / Скриншот автора

Один из мэров общин, которую отобрали и которая едет на конференцию, на условиях анонимности, чтобы не навредить результатам отбора, рассказал, как проходило оценивание:

"Эти 100 мест между громадами должны были бы распределиться следующим образом: 40 общин прифронтовых, 30 – из центра Украины и 30 – с запада. Сейчас где-то 45 общин имеют одинаковые баллы, поэтому, может, поедет не 100 общин, а 145 общин, но уже общины будут иметь, может, не по 2 представителя, как предполагалось ранее, а по одному. То получится, что большее количество общин примет участие. Но это решают. Одна община могла подать несколько проектов, и их оценивало министерство. Максимум можно было получить за проект 2 балла. Если община подала несколько проектов, то был шанс получить большие баллы. Но проектные баллы были не единственными. Я знаю, что баллы ставили международные партнеры, но по какому принципу – неизвестно, потому что их получили не все общины: в каких-то регионах баллы давали партнеры, а где-то – нет. Я знаю, что баллы должны были проставлять общинам военные администрации и они действительно давали такие баллы. А еще должны были быть баллы от профильных ассоциаций, в частности Ассоциации городов Украины. Я видел, что несколько ассоциаций не поставили нам баллы и обращался к руководителям".

12 июня на сайте Ассоциации городов Украины вышло заявление о том, что они никого не оценивали: "Министерство развития общин не предоставляло в Ассоциацию городов Украины перечень общин, которые заявили в Министерство о своем желании принять участие в конференции и, соответственно, самостоятельно проводило "оценивание и рейтингование" общин без привлечения Ассоциации городов Украины".

Что же произошло? Ассоциация городов и другие ассоциации получили письма с просьбой предоставить перечень 30 общин до 7 мая. Но в этих письмах действительно не сформулировали четко о том, что это часть оценки, которая конвертируется в баллы согласно методологии. На момент отправки писем в ассоциации со стороны министерства не было даже еще известно, какие громады подали проекты и какие именно громады надо оценивать или рейтинговать.

Отрывок из письма Минразвития Ассоциации городов Украины / Скриншот автора

В ответ на это письмо Ассоциация городов предоставила перечень нескольких десятков общин и это были те общины, которые имеют города-побратимы с итальянскими городами.

В тот же день, когда появилось заявление Ассоциации городов, что они не участвовали в рейтинговании и оценке общин, на сайте профильного министерства обнародовали сообщение о том, что "отбор происходит прозрачно, по четким и публично определенным критериям" и так постфактум появились выписанные критерии и рекомендации от ассоциаций стали дополнительными баллами.



Снимок экрана с сайта Министерства развития общин и территорий

Возникают вопросы и к тому, как были приобщены военные администрации. Так, на Киевщине, о которой слышал весь мир из-за действия оккупантов в Ирпене и Буче, военная администрация официально не давала ни одной общине баллы, но в одной из общин – Петровской (Вышгородский район) – баллы таки появились. Это известно из рейтинговой таблицы, которая имеет ограниченный доступ и с которой общественная инициатива "Игла" ознакомилась при подготовке материала.

Вместе с тем от Киевщины поедут представители тринадцати общин Бучанской, Бродяньской, Броварской, Боярской, Барышевской, Васильковской, Калиновской, Мироновской, Обуховской, Пирновской, Славутичской, Чабановской, Немешаевской общин.

Здесь стоит отметить, что в объявлении о старте отбора общин на сайте министерства нет ни слова ни о влиянии оценки военных администраций, ни о влиянии оценки со стороны ассоциаций.

Если же говорить о международных партнерах, то и они имели влияние на оценку. Это были, в частности, посольства Великобритании и Словении, UNICEF, ULEAD, UN-Habitat. Но здесь надо учесть то, что каждый партнер работает в определенных регионах, которые для него являются приоритетом. Поэтому ограниченный список доноров и их интересы ограничивают их возможность оценить все громады.

Методология требует изменений

Заместитель профильного министра развития общин и территорий Алексей Рябикин объяснил нам, что это четвертое такое мероприятие и отбор впервые проходил по методологии, а не в ручном режиме:

"Мы учитывали прежде всего желание общин участвовать в Конференции и инвестиционную привлекательность проектов. Методологию разрабатывали представители канадского проекта SURGe. Так, на момент предоставления списков ассоциации, военная администрация и международные партнеры не могли понимать, какие общины подадутся, но, как показала практика, практически все те, кого они оценили, подались. Список активных общин, по сути, тот же. Их где-то 300. Поедет минимум 150 общин – мы в полтора раза увеличили квоту и договорились об этом с итальянцами. Каждая община будет иметь по одному представителю. Мы понимаем, что могли возникнуть вопросы к методологии и в следующем году учтем наш нынешний опыт. Думаю, что следует создать рабочую группу для того, чтобы все участники имели возможность оценить проекты общин и понимали, что их оценка имеет влияние".

Относительно участия общественных организаций, то Рябикин добавил, что ряд министерств давал свои рекомендации относительно того, кто должен участвовать в конференции. Со стороны Министерства развития общин рекомендовали в частности профильные ассоциации, команду DREAM. Другие министерства, в частности Министерство экономики, МИД предоставляли свои рекомендации относительно участников общественного сектора.

В следующем году важно, чтобы действующую методологию не просто пересмотрели, а чтобы новая методология прошла предварительную оценку среди тех организаций, которые имеют надлежащую экспертизу. И такая методология должна появиться в публичном доступе до начала отбора, чтобы минимизировать возможные недоразумения, как это произошло в этом году.