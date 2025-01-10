Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BresciaToday.

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Детали жуткой аварии с участием украинки

В муниципалитете Брешия, что в северной части Италии, произошла ужасная авария. Так, 6 января автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. 45-летняя женщина, которая была за рулем, погибла от полученных травм на месте столкновения. В салоне автомобиля также был ее 12-летний сын – он получил многочисленные травмы.

Вероятно, женщина не справилась с управлением. Свидетели говорят, что машину внезапно занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. От лобового столкновения машину сильно повредило и смяло, а водитель буквально была зажата металлом искореженного транспорта.

Сейчас полиция Италии устанавливает все детали аварии. Официально открыто уголовное производство. Водителя молоковоза уже проверили на факт алкогольного опьянения. Экспертизы подтвердили, что мужчина был трезвым за рулем.

Авария в Италии – больше в галерее

Впоследствии в итальянской прессе сообщили, что жертвой трагедии стала украинка – 45-летняя Оксана Литвинова, родом из Хмельницкой области. Она много лет жила в Брешии и утром 6 января вместе с сыном Кристианом выехала по делам.

Известно, что сын Оксаны получил многочисленные травмы. Спасателям удалось деблокировать мальчика из искореженной машины, его сразу госпитализировали. Сейчас 12-летний Кристиан находится на лечении. По словам медиков, его реабилитация продлится минимум 1,5 месяца.

Оксану Литвинову уже провели в последний путь. Церемония прощания с украинкой состоялась 10 января. Как говорят друзья и родные погибшей, женщина была социальным и медицинским работником. Оксана много работала в больницах, ухаживала за пожилыми людьми, работала в отделении интенсивной терапии.

Оксана очень добрая, очень отзывчива к чужой беде, многие ее помнят в общине Сорренто, и люди очень расстроились, когда узнали о ее гибели,

– рассказала знакомая Оксаны.

Кроме 12-летнего сына Кристиана, у украинки осталась 27-летняя дочь Юлия. Сейчас она занимается младшим братом и очень тяжело переносит потерю родного человека.

В СМИ добавляют, что родители Оксаны Литвиновой сейчас живут в Хмельницком.