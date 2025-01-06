Смертельная авария произошла в пятницу, 3 января, в районе Воля столицы Польши. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает 24 Канал.

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Детали смертельного ДТП

После наезда водитель микроавтобуса не остановился и скрылся с места ДТП. Первым помощь парню оказал прохожий.

Пострадавшего госпитализировали, но в результате серьезных травм головы и грудной клетки подросток вскоре умер.

В окружной прокуратуре Варшавы сообщили, что пострадавший является гражданином Украины. Пока неизвестно, был ли он военным беженцем.

Злоумышленник – гражданин Польши. После содеянного он спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы, где потреблял алкоголь с одним из членов семьи.

На следующий день после аварии, 4 января, подозреваемого задержали в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно известно, что 43-летний Анджей К. – работник курьерской службы. Он уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков и помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы.

Прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом и побеге с места происшествия. Это предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 20 лет.

К слову, ночью 31 декабря в США, в Новом Орлеане, мужчина на автомобиле въехал в толпу. Нападавший, пытавшийся переехать как можно больше людей, погиб во время перестрелки с полицией. Наезд был не единственным планом террориста, – мужчина заложил в городе две бомбы, которые не сработали.