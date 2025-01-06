Смертельна аварія сталася у п'ятницю, 3 січня, у районі Воля столиці Польщі. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

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Деталі смертельної ДТП

Після наїзду водій мікроавтобуса не зупинився і втік із місця ДТП. Першим допомогу хлопцю надав перехожий.

Постраждалого госпіталізували, але у результаті серйозних травм голови та грудної клітини підліток невдовзі помер.

В окружній прокуратурі Варшави повідомили, що постраждалий є громадянином України. Наразі невідомо, чи був він воєнним біженцем.

Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного він сховав мікроавтобус на околицях Варшави, де споживав алкоголь з одним із членів родини.

Наступного для після аварії, 4 січня, підозрюваного затримали у стані алкогольного сп’яніння. Попередньо відомо, що 43-річний Анджей К. – працівник курʼєрської служби. Він уже мав судимості, зокрема, за зберігання наркотиків і допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону.

Прокурор направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного звинувачують у скоєнні ДТП зі смертельними наслідками та втечі з місця події. Це передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 20 років.

До слова, уночі 31 грудня в США, у Новому Орлеані, чоловік на автомобілі в'їхав у натовп. Нападник, що намагався переїхати якомога більше людей, загинув під час перестрілки з поліцією. Наїзд був не єдиним планом терориста, – чоловік заклав у місті дві бомби, які не спрацювали.