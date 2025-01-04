Уночі 31 грудня в Новому Орлеані, що в США, чоловік на автомобілі в'їхав у натовп. Нападник, який загинув під час перестрілки з поліцією, намагався переїхати якомога більше людей. Хоча наїзд був не єдиним планом терориста. Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Терорист в Новому Орлеані заклав бомби

Під час розслідування теракту стало відомо, що чоловік заклав у місті дві бомби, але вони не спрацювали. Вибухівку виявили на ключових перехрестях Бурбон-стріт та Орлеан-стріт, а також на Бурбон-стріт та Тулуз-стріт, де часто гуляють люди.

Якби пристрої спрацювали, наслідки могли бути жахливими. Чому вони не вибухнули – через помилку терориста або збою передавача – поки не ясно,

– пишуть журналісти, посилаючись на заяву ФБР.

У будинку, який перед нападом знімав терорист Шамсуд-Дін Джаббар, правоохоронці знайшли матеріали для виготовлення бомби. Для підриву двох вибухівок він планував використати передавач, який розмістив поруч.

Внаслідок теракту в Новому Орлеані є вбиті та поранені

Нагадаємо, щонайменше 15 людей загинули у новорічну ніч в Новому Орлеані через дії терориста, 30 отримали поранення різної тяжкості. Убивця, Шамсуд-Дін Джаббар, приїхав у Новий Орлеан з Техасу. Він був прихильником ІДІЛу.