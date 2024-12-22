Загинули 5 людей, сотні отримали поранення. Серед постраждалих – українка, яка перебуває у важкому стані, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Берлін попереджали про небезпечного лікарня із Саудівської Аравії

Зловмисником виявився 50-річний психіатр із Саудівської Аравії, який проживав у Німеччині вже майже 20 років.

Публікації в обліковому записі підозрюваного в соцмережі "X" свідчать про те, що він підтримував антиісламські та ультраправі партії, включаючи Альтернативу для Німеччини, і критикував Берлін за його поводження з саудівськими біженцями.

У 2019 році підозрюваний дав низку інтерв’ю ЗМІ, зокрема німецькій газеті FAZ і BBC, у яких він розповідав про свою роботу активіста і допомогу жителям Саудівської Аравії та людям, які відвернулися від ісламу та втекли до Європи. "Хорошого ісламу немає", – сказав він тоді виданню FAZ.

Джерело в Саудівській Аравії повідомило Reuters, що Ер-Ріяд попередив німецьку владу про підозрюваного після того, як він опублікував у своєму обліковому записі "X" екстремістські погляди, які загрожували миру та безпеці.

Джерело в німецьких службах безпеки підтвердило, що влада Саудівської Аравії надіслала кілька підказок у 2023 і 2024 роках, і що вони були передані відповідним органам безпеки.

Втім, оцінка ризику, проведена минулого року німецькими державними та федеральними кримінальними слідчими, прийшла до висновку, що чоловік "не становив особливої ​​небезпеки", повідомила газета Welt з посиланням на джерела безпеки.