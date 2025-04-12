Во многих итальянских учебниках Крым обозначен частью России: что говорят активисты

Координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким заявила, что она с коллегами проанализировала более 60 итальянских учебников для 7 класса. Они заметили, что во многих книгах Крым обозначен как территория России и отсутствуют данные о его аннексии.

Анализ учебников провели украинские и итальянские активисты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

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Как итальянские учебники показывают Украину

Елена Ким, вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии NAU и координатор инициативы Stop Propaganda Russa, отметила, что активисты уже сформировали досье по результатам анализа итальянских учебников по географии. Они планируют продолжить мониторинг впоследствии, но уже на книгах по истории.

Мы видели, как меняется представление Украины. Ни в одном учебнике не указано, что было нарушено международное законодательство и Крым аннексирован. Во многих учебниках с 2022 года Крым обозначен как российская территория,

– объяснила Ким.

По словам активистки, активисты планируют сделать презентацию в Палате депутатов. Там они хотят "донести серьезность ситуации и требовать решений противодействия распространения дезинформации среди подрастающего поколения".

Также она отметила, что команда активистов планирует проводить мероприятия о российской пропаганде для общества. Там будут участвовать эксперты, которые работали над досье, и рассказывать о ситуации с учебниками и о дезинформации Кремля в целом.

Ким обратила внимание на презентацию российской пропагандистской книги с циничным названием "Настоящие причины российско-украинского конфликта". Она якобы написана со слов Путина и других авторов. Презентация этой книги состоялась в посольстве России и оно помогает распространять ее дальше.

Напомним, что Россия продолжает проводить информационные кампании против Украины. Кремль дискредитирует украинскую власть, пугает мобилизацией и продвигает нарратив, что "украинцы не хотят мира и нарушают его".