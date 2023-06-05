Как сюжет шпионского романа: в Италии затонул катер с двумя десятками спецагентов разных государств

В Италии, несмотря на штормовое предупреждение у воды живописного озера Маджоре среди Альп вышел катер, из-за чего его пассажиров ждала роковая судьба. Однако есть предположение, что с потоплением судна не все "чисто".

Чтобы понять, откуда такое предположение, прежде всего, стоит отметить, что на борту 15-метрового катера находились 13 итальянских агентов и 8 израильских. Только капитан Клаудио Карминати и его жена-россиянка, также находившаяся на судне, не работают ни на одну разведку.

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О том, кем были 23 пассажира катера, стало известно после его потопления 28 мая. Тогда, вероятно, в результате непогоды погибли четыре человека, черед которых был бывший агент израильского Моссада, два офицера итальянской разведки и жена капитана-россиянка.

. Ранее сообщалось, что на борту, вероятно, именно этого катера могли находиться не 23, а 25 пассажиров. При этом там могли находиться не только граждане Италии и Израиля, но и Великобритании

Согласно официальным сообщениям, все они отправились в озеро на катере в развлекательную прогулку по случаю празднования дня рождения. Однако многие итальянские СМИ пишут, что на самом деле на судне проходила встреча итальянских и израильских агентов.

Наталкивает на такое мнение, в частности, расположение озера Маджоре. Оно принадлежит к двум итальянским регионам – Ломбардии и Пьемонту, а также к швейцарскому кантону Тычино. При этом в Ломбардии расположено несколько технологических кампаний, разрабатывающих продукцию не только гражданского, но и военного назначения. Швейцарию считают "транзитной" страной для сотрудников многих разведок.

Другой причиной для спекуляций стало внезапное исчезновение практически сразу после инцидента тех, кому удалось выжить. При этом говорится не только о постояльцах гостиниц, но даже о людях, которых в результате потопления катера доставили в больницы. Более того, о лечении пострадавших даже не осталось письменных медицинских показаний.

Израильтяне даже оставили свои арендованные автомобили и улетели на родину специальным рейсом из Милана,

– сообщили в СМИ.

Имена выживших при этом в СМИ не назвали. Однако, как отметил прокурор Карло Носерино, который ведет это дело, это обычная практика. Ведь обычно называют имена только жертв.

Отметим, что премьер Израиля Беньямин Нетальяху подтвердил лишь, что погибший гражданин его государства был отставным агентом Моссада, однако его имени не назвал. В то же время итальянские СМИ отметили, что говорится о 50-летнем Шимоне Эреце, который уже был на пенсии.

Другими погибшими были:

50-летняя россиянка Анна Божкова, жена капитана, имеющая вид на жительство и Италии,

работники итальянской секретной службы 53-летняя Тициана Барноби и 62-летний Клаудио Алонци.

Расследование не откроет эти тайны

Следует отметить, что причиной всех смертей назвали само потопление катера. Ведь в то время, когда он находился в водах озера, начался шторм с порывами ветра скоростью до 70 километров в час.

О непогоде предупреждали заранее, поэтому она не стала неожиданностью. Однако даже в то время, когда прогулка по озеру должна была завершиться, катер все еще находился в озере Маджоре.

Буквально через 30 секунд начался апокалипсис. Судно сразу перевернулось и мы упали в воду,

– сообщил капитан судна.

В настоящее время катер находится на дне озера. По словам прокурора, нужно несколько дней, чтобы его оттуда достать и чтобы могло начаться полноценное расследование.

Однако в итальянской военизированной полиции заявили, что расследование не будет касаться того, что на самом деле происходило на борту. Следствие же будет выяснять, почему катер, рассчитанный на 15 человек, был переполнен, что могло значительно усложнить маневры для капитана судна во время шквального ветра. А также того, почему он вышел в плавание и оставался в озере, несмотря на штормовое предупреждение.

Также интересно, что причиной всех четырех смертей назвали именно потопление. Однако, как отметили в итальянских СМИ, вскрытия тел погибших не проводили.