О таком решении говорится в приговоре Верховинского районного суда Ивано-Франковская область. К слову, у мужчины были проблемы со здоровьем и был ограничен пригодным, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Человек без конечности не должен ждать в очереди, – Вениславский о работе ВЛК

Мужчину с циррозом и гипертонией приговорили к испытательному сроку

Согласно имеющейся в приговоре информации, 56-летний мужчина из села Верхний Ясенов, что на Прикарпатье, 9 января 2023 года прошел военно-врачебную комиссию. Из-за имеющихся болезней и проблем со здоровьем военнообязанного признали ограниченно пригодным к военной службе. В частности, мужчина имел цирроз печени и гипертонию.

Мужчину все же могли мобилизовать в войска обеспечения, ТЦК и СП и на службу в учебные заведения, поэтому 23 января он должен был прибыть в военкомат. Однако из-за плохого чувства военнообязанный в указанную дату и время не явился в ТЦК.

Поэтому дело передали в суд. На заседании мужчина признал свою вину и объяснил, что не пришел в военкомат из-за проблем со здоровьем. Кроме того, медики из Верховинской районной больницы подтвердили, что мужчина в начале 2023 находился на стационарном лечении.

Судья учел, что мужчина на момент рассмотрения дела до сих пор болел циррозом печени, к слову, медики сообщили об активной фазе болезни и медленно прогрессирующем ее течении. Гипертония также имела высокие опасности.

Однако суд все же признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного.

Следует отметить, что это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Редакция 24 Канала пытается связаться с Ивано-Франковским ТЦК, чтобы получить комментарии по этому делу.

В Украине начали проверять ТЦК: первые результаты