Об изменениях в нем в эфире телемарафон рассказал представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он прокомментировал вопиющий вопрос, связанный с выстаиванием в очереди на ВЛК военных, потерявших конечности, передает 24 Канал.

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ВЛК продолжает претерпевать изменения

По словам Вениславского, через полгода комитет собирался трижды и обсуждал вопросы ВВК. За это время нарабатываются решения, чтобы усовершенствовать прохождение, в том числе раненым военным, вернувшимся с фронта.

Он отметил, что за последние месяцы расширили возможность предоставления услуг военно-врачебного обследования военнослужащих гражданским медицинским учреждениям. Для этого они должны иметь соответствующую подготовку, специальность и компетентность.

Также обсуждались резонансные вопросы. В частности, многочасовые очереди, в которых вынужденно стоят военнослужащие. Особенно это касается тех, кто получил ранения на войне. Кроме того, речь шла о предоставлении своевременной помощи, принятии решений тогда, когда они не нуждаются в этом.

Эти случаи, о которых вы говорите, как раз это то, что мы спрашивали на заседании комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. На сегодня, конечно же, люди, имеющие те недостатки здоровья, которые точно не восстанавливаются (потеря конечностей – 24 Канал), они не должны проходить периодически обследование ВВК,

– подчеркнул он.