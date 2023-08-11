Про зміни у ньому в ефірі телемарафону розповів представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він прокоментував кричуще питання, пов'язане з вистоюванням у черзі на ВЛК військових, котрі втратили кінцівки, передає 24 Канал.

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ВЛК продовжує зазнавати змін

За словами Веніславського, за пів року комітет збирався тричі й обговорював питання ВЛК. За цей час напрацьовують рішення, щоб удосконалити проходження, зокрема пораненим військовим, котрі повернулися з фронту.

Він зазначив, що за останні місяці розширили можливість надання послуг військово-лікарського обстеження військовослужбовців цивільним медичним закладам. Для цього вони повинні мати відповідну підготовку, фах і компетентність.

Також обговорювалися резонансні питання. Зокрема, багатогодинні черги, в яких вимушено стоять військовослужбовці. Особливо це стосується тих, хто зазнав поранень на війні. Крім того, йшлося про надання своєчасної допомоги, ухвалення рішень тоді, коли вони не потребують цього.

Оці випадки, про які ви говорите, якраз це те, що ми запитували на засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. На сьогодні, звичайно ж, люди, які мають ті вади здоров'я, які точно не є відновлюваними (втрата кінцівок – 24 Канал), вони не мають проходити періодично обстеження ВЛК,

– наголосив він.