Мужчина требовал у оператора отдать ему мобильный телефон, а кассира заставил вытащить из кассы более 10 тысяч гривен, которые также унес с собой. Через несколько часов разбойника задержала полиция, передаёт 24 Канал.
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Что угрожает фигуранту дела
Угрожая работникам АЗС, мужчине все-таки удалось получить все средства из кассы и мобильный телефон. Далее нападающий быстро сбежал из заправки и уехал в неизвестном направлении. Для того чтобы его отыскать направили весь личный состав Долинской и Калушской полиции.
Полиция задержала мужчину в селе Пийло в Калушском районе.
За рулем автомобиля находился 37-летний житель Долины. Также, при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили похищенные денежные средства, чем пистолет, которым угрожал разбойник,
– сообщили в полиции.
Задержанному объявили о подозрении по части 4 статьи 187 (Разбой, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения должна быть избрана судом.
Другие задержания правоохранителей
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