Несмотря на регулярные обстрелы и длинные отключения света, коллаборантка продолжала сотрудничать с врагом.Она убеждает, что делала это не из-за нелюбви к Украине, а из-за желания "заработать".

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Корректировка вражеских ударов

Следствие установило, что 22-летняя предательница в течение февраля-марта получала задачи от российских спецслужб. Она за деньги должна была фотографировать инфраструктурные и военные объекты в Павлыше, Светловодске и Кременчуге.

Правоохранители обнаружили как минимум 10 подобных случаев. Например, она фиксировала данные о "Кразмаше", трансформаторной подстанции, воинских частях ВСУ, железнодорожных станциях, блокпостах, админзданиях, нефтебазах. Она сфотографировала здание оборонного предприятия, как сообщается, случайно – автобус сломался и решила воспользоваться возможностью.

Сама девушка объяснила, что в январе-феврале 2022 года была в Крыму, а уже в марте посетила Мариуполь. Там его завербовали русские и подписали с ней контракт. В феврале 2023 года ей напомнили о сделке – предательница согласилась, поскольку ей нужны были деньги. На суде она признала, что могла уехать в Россию, но решила "заработать" таким образом.

Девушка убеждает, что делала это только из-за денег / Кировоградская областная прокуратура

Сначала она получала 2 – 3 тысяч гривен, а впоследствии по 20 – 30 тысяч за каждый объект. В общей сложности она получила 150 тысяч гривен за корректировку. Интересно, что предательница сказала, что присылала "безразличный" материал для того, чтобы "войти в доверие, чтобы он ее полюбил и больше сбрасывал средств".

Оправдание агрессии

Известно, что девушка постоянно хранила в ток-токе видео с российскими военными и Владимиром Путиным. Эксперты сочли это оправданием агрессии, однако сама девушка утверждала, что эти ролики предназначены для частного просмотра. Аккаунт коллаборантки имел никнейм "русская леди".

На заседании она выразила желание, чтобы ее обменяли в Россию на пленника гражданского или военного. По ее словам, часто ездила с тетей на отдых в аннексированный Крым, а также к друзьям в Санкт-Петербург.

Девушка не раскаивается в своей деятельности / Кировоградская областная прокуратура

Также она подтвердила, что готова стать российской военнослужащей. На вопрос, готова ли она стрелять в украинцев, она сказала: "Ну, а если они будут стрелять в меня?". Предательница также добавила, что "ей жаль людей, которые оказываются под обстрелами, но ей не жалко те объекты, которые войска России ракетными ударами уничтожают". Во время заседания она вспомнила, что в результате обстрелов погибли ее знакомые.

Суд признал ее виновной в оправдывании вооруженной агрессии России и государственной измене. Инстанция назначила ей пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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