Разбирал боеприпас: 19-летний житель Харьковщины был госпитализирован с взрывной травмой

В Харьковской области оккупанты оставили множество взрывоопасных предметов. К сожалению, в Изюме от такой находки пострадал молодой человек.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что в области продолжаются работы по разминированию.

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"В Изюме пострадал 19-летний парень. Это был несчастный случай. Он разбирал боеприпас у себя во дворе. Его госпитализировали с взрывными травмами", – сказала Черненко.

Погибли взрывотехники

По информации журналистки, недавно в больнице скончались двое работников взрывотехнической службы. Это те люди, которые разминировали Харьковщину.

Это черкасские полицейские. Этот случай произошел примерно 10 дней назад, когда машина наехала на снаряд. Тогда на месте сразу погибли 4 человека, а четверо были с тяжелыми травмами. Двух из них не стало, – рассказала корреспондентка.

Она добавила, что в области проводят работы по разминированию. Только за минувшие сутки ГСЧС изъяла и обезвредила 176 взрывоопасных предметов.

Трагедия в Донецкой области

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 12 декабря, во время разминирования территорий в городе Константиновка Краматорского района погибли 3 пиротехника. Еще двое получили ранения. Медики пытаются спасти их.