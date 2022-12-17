Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що в області тривають роботи з розмінування.

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"В Ізюмі постраждав 19-річний хлопець. Це був нещасний випадок. Він розбирав боєприпас у себе на подвір'ї. Його госпіталізували з вибуховими травмами", – сказала Черненко.

Загинули вибухотехніки

За інформацією журналістки, нещодавно у лікарні померли двоє працівників вибухотехнічної служби. Це ті люди, які розміновували Харківщину.

Це Черкаські поліцейські. Цей випадок стався приблизно 10 днів тому, коли машина наїхала на снаряд. Тоді на місці одразу загинули 4 людини, а четверо були з важкими травмами. Двох з них не стало, – розповіла кореспондентка.

Вона додала, що в області проводять роботи з розмінування. Лише за минулу добу ДСНС вилучила та знешкодила 176 вибухонебезпечних предметів.

Трагедія на Донеччині

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що 12 грудня, під час розмінування територій у місті Костянтинівка Краматорського району загинули 3 піротехніків. Ще двоє отримали поранення. Медики намагаються врятувати їх.