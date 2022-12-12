Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Сім'ям та близьким загиблих висловили щирі співчуття.

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Здетонував вибухонебезпечний предмет

Трагедія сталася 12 грудня у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Піротехніки розміновували звільнену територію, як раптом здетонував вибухонебезпечний предмет.

У результаті цього загинули:

  • начальник відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення (АРЗ СП) Євген Сагайда 1998 року народження,
  • начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 року народження,
  • старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 року народження.

3 піротехніків загинули на Донеччині / Фото ДСНС

Ще 2 піротехніків поранені й перебувають у лікарні. Медики борються за їхні життя.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Світла пам'ять,
– написали в ДСНС.

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Вороги обов'язково поплатяться за всі злочини: втрати противника станом на 12 грудня

  • Окупантів – 94 760 (+620) осіб;
  • танків – 2 966 (+24) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 5 928 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 1 929 (+1) одиниці;
  • РСЗВ – 397 одиниць;
  • засобів ППО – 211 одиниць;
  • літаків – 281 одиниця;
  • гелікоптерів – 264 одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+4) одиниць;
  • крилатих ракет – 592 одиниці;
  • кораблів та катерів – 16 одиниці;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 544 (+4) одиниць;
  • спеціальної техніки – 169 (+2) одиниці.