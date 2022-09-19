В Изюме уже эксгумировали около 150 тел погибших: у части – признаки насильственной смерти

В Изюме сейчас эксгумировано 146 тел погибших, подавляющее большинство из которых – это гражданские, в том числе 2 детей. У части – признаки насильственной смерти, есть тела с завязанными руками и признаками пыток.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, все тела направляются на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

Внимание В Изюме обнаружили тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой

У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения,

– сообщил глава Харьковщины.

Руководитель ОВА подчеркнул, что об "ужасных преступлениях российских оккупантов в Харьковской области должен знать весь мир", а собранные доказательства "обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников".

Всего эксгумировано 146 тел

В Нацполиции также подтвердили, что в Изюмском отделе полиции оккупанты действительно обустроили комнаты пыток и сообщили о следах пыток на телах людей, похороненных в братских могилах.

В Изюмском отделе полиции действительно есть комнаты, в которой проводились пытки. Это не единственная локация в городе. По другим местам будут проводиться следственные действия. Среди замученных есть женщины. В лесу хоронили с марта по май. Местная ритуальная служба хоронила под контролем оккупационной "власти". Вчера были такие случаи, когда в одном спрятано было 2 тела, в другом – 4,

– рассказал начальник отдела криминалистического обеспечения Главного следственного управления Национальной полиции Игорь Малыш.

По его словам, к 15:30 19 сентября из могил достали 35 тел. По словам заместителя начальника управления расследования военных преступлений Нацполиции Дмитрия Шевчука, на вечер 18 сентября эксгумировали тела 111 человек, среди которых двое детей.

В Полиции тоже подтвердили, что часть из убитых имела признаки пыток, у некоторых были связаны руки, некоторые лица были с колото-резаными ранами.

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После деоккупации Изюма в лесополосе нашли кладбище с массовыми захоронениями украинцев. Там было около 450 могил, где похоронены около 500 человек, погибших с начала военного вторжения россиян. Ситуацию на оккупированных территориях Харьковщины сравнивают со зверствами в Буче и Мариуполе.