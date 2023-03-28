Только в Иерусалиме у Кнессета собралось ориентировочно 100 тысяч демонстрантов. Люди вышли на улицы также в городе Тель-Авив, Хайфа, Беэр-Шева, пишет 24 Канал.

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На фоне протестов премьер отложил реформу

Радио Kan сообщило, ссылаясь на партию министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прекращении действия судебной реформы, из-за которой в стране произошли массовые протесты и отставки чиновников. Реформа была отложена до лета 2023 года.

"С одним я не хочу согласиться – есть меньшинство экстремистов, которые готовы разорвать нашу страну в клочья… Провожая нас до гражданской войны и призывая к отказу от службы в армии, что является ужасным преступлением", – заявил Нетаньяху.

The Jerusalem Post написало, ссылаясь на слова Бен-Гвира, что Нетаньяху пообещал – если соглашения о судебной реформе не достигнут во время пасхальных каникул, то реформа будет принята в течение следующего срока Кнессета.

В то же время политики достигли согласия о том, что как шаг к увеличению управления создание Национальной гвардии при Министерстве национальной безопасности будет одобрено на следующем заседании кабинета министров, а предложение лиц, принимающих решение, будет вынесено уже на заседании будущего правительства,

– говорится в сообщении.

Следует добавить, что перед этим остановить судебную реформу в стране призвал президент Израиля Ицхак Герцог.

"Ради единства народа Израиля, я призываю вас немедленно прекратить принятие закона. Я обращаюсь ко всем партийным лидерам в Кнессете, коалиции и оппозиции как одному целому: граждане и нация – прежде всего, поэтому поступите ответственно и смело без дальнейших промедлений", – призвал Ицхак Герцог.

Забастовки в стране прекратились

По данным радиостанции Kan, глава Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил о прекращении всеобщей забастовки в стране.

Газета Yedioth Ahronoth написала, что после решения "Гистадрута" о прекращении забастовки объявил и комитет работников аэропортов. После этого ситуация в аэропорту Бен-Гурион начала возвращаться в норму, он начал работать в штатном режиме. Забастовку также отменили в системе здравоохранения.

Обратите внимание! Забастовки в стране объявили 27 марта. Глава Всеобщей федерации профсоюзов Израиля ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид заявил, что забастовку начали в знак протеста против отставки министра обороны Йоава Галанта и против действий правительства, которое продолжает продвигать реформу, несмотря на раскол в обществе. Тогда же работники аэропорта Бен-Гурион остановили вылеты.

Какие протесты и забастовки были в Израиле 27 марта

В ночь на 27 марта в Тель-Авиве демонстранты выбежали на шоссе Аялон, временно перекрыв движение на развязке Хашалом. Издание The times of Israel написало, что центральная улица была заблокирована примерно пять часов.

Полиция приказывала людям разойтись, колонна стражей порядка на лошадях пробилась в толпу. Впоследствии силовики открывали несколько водометов против демонстрантов, в том числе и на обочину. Протестующие швыряли у силовиков бутылки с водой.

Следует добавить, что перед этим полиция говорила с протестующими и большинство согласились освободить дорогу и отошли.

Это же издание сообщило, что в течение дня люди ждали обращения премьер-министра. Однако сначала Биньямин Нетаньяху призвал протестующих вести себя "ответственно": "Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, как с правой, так и с левой стороны, вести себя ответственно и не действовать насильственно. Мы братские люди".

Следует добавить, что, по данным издания Haaretz, бастовали в понедельник 27 марта и посольства консульства Израиля во всем мире. Ведь сотрудники дипломатических служб тоже присоединились к протесту.

Кратко о протестах в Израиле