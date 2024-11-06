Так, взрывы слышали в Ямполе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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В Сумской области слышали взрывы

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​ориентировочно в 21:15. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед", в частности, через вышеупомянутый регион. Уже в 22.05 взрывы прогремели в одном из населенных пунктов области.

В Ямполе прозвучала серия взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении журналистов.

По состоянию на сейчас более подробной информации о возможных последствиях вследствие вражеской атаки обнародовано не было. Очевидно, подробности сообщат впоследствии.