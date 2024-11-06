Так, вибухи чули в Ямполі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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На Сумщині чули вибухи

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 21:15. Повітряні сили повідомляли про рух дронів-камікадзе типу "Шахед", зокрема через вищезгаданий регіон. Вже о 22:05 вибухи прогриміли в одному з населених пунктів області.

У Ямполі пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні журналістів.

Наразі детальнішої інформації стосовно ймовірних наслідків внаслідок ворожої атаки оприлюднено не було. Вочевидь подробиці повідомлять згодом.