В Японии истребители-невидимки совершили аварийную посадку на гражданском аэродроме

Два японских истребителя-невидимки F-35A совершили аварийную посадку на гражданском аэродроме Аомори. У одного из них во время полета возникли механические проблемы.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня, на севере Японии. Один из истребителей попросил у диспетчеров аэропорта разрешение на экстренную посадку.

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Истребители выполняли тренировочный полет

Два истребителя F-35A выполняли тренировочный полет с авиабазы Мисава.

В аэропорту Аомори сообщили, что пилоты благополучно приземлились в аэропорту после того, как у одного из истребителей возникла неопределенная механическая проблема, из-за которой была совершена экстренная посадка. Представители аэропорта также добавили, что их взлетно-посадочная полоса была закрыта примерно на 20 минут, прежде чем ее работа вернулась к нормальному режиму.

Японские официальные лица сообщили, что никто в результате инцидента не пострадал. А вот Военно-воздушные силы обороны Японии отказались предоставлять детали инцидента и называть причину аварийной посадки.

Третий раз за последнее время у японских пилотов возникают проблемы

В AP добавили, что подобные проблемы, связанные с летной подготовкой японских военных, возникают не впервые.

Так, в апреле два вертолета ВМС Японии SH-60K Seahawk разбились в Тихом океане к югу от Токио. Они столкнулись во время ночных тренировок по борьбе с подводными лодками. Тогда погиб один член экипажа, а семеро считаются пропавшими без вести.

А в мае транспортный самолет C-2 с 8 людьми совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту в центральной Японии после того, как во время тренировочного полета открылось окно кабины. Сообщений о повреждениях или пострадавших тогда не поступало.

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