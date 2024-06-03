В Японии истребители-невидимки совершили аварийную посадку на гражданском аэродроме
Источник:AP
Два японских истребителя-невидимки F-35A совершили аварийную посадку на гражданском аэродроме Аомори. У одного из них во время полета возникли механические проблемы.
Инцидент произошел в понедельник, 3 июня, на севере Японии. Один из истребителей попросил у диспетчеров аэропорта разрешение на экстренную посадку.
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Истребители выполняли тренировочный полет
Два истребителя F-35A выполняли тренировочный полет с авиабазы Мисава.
В аэропорту Аомори сообщили, что пилоты благополучно приземлились в аэропорту после того, как у одного из истребителей возникла неопределенная механическая проблема, из-за которой была совершена экстренная посадка. Представители аэропорта также добавили, что их взлетно-посадочная полоса была закрыта примерно на 20 минут, прежде чем ее работа вернулась к нормальному режиму.
Японские официальные лица сообщили, что никто в результате инцидента не пострадал. А вот Военно-воздушные силы обороны Японии отказались предоставлять детали инцидента и называть причину аварийной посадки.
Третий раз за последнее время у японских пилотов возникают проблемы
В AP добавили, что подобные проблемы, связанные с летной подготовкой японских военных, возникают не впервые.
Так, в апреле два вертолета ВМС Японии SH-60K Seahawk разбились в Тихом океане к югу от Токио. Они столкнулись во время ночных тренировок по борьбе с подводными лодками. Тогда погиб один член экипажа, а семеро считаются пропавшими без вести.
А в мае транспортный самолет C-2 с 8 людьми совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту в центральной Японии после того, как во время тренировочного полета открылось окно кабины. Сообщений о повреждениях или пострадавших тогда не поступало.
В Португалии во время авиашоу столкнулись 2 самолета
- В Португалии в воскресенье, 2 июня, во время авиашоу столкнулись 2 самолета. Они выполняли трюки. После этого столкновения отменили Beja AirShow – крупнейший авиафестиваль в стране.
- В результате столкновения испанский пилот одного из самолетов погиб, а другой, который был гражданином Португалии, получил легкие ранения.
- В сети также появилось видео зрителей шоу, на котором видно группу из 6 самолетов в полете. Один из них поднимался вверх и, вероятно, коснулся другого, а затем упал на землю. Также незадолго до катастрофы очевидцы обратили внимание на странные звуки, которые были слышны от одного из этих самолетов.