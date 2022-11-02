В оккупированном Энергодаре наконец восстановили горячую воду, но есть нюанс

В Энергодаре 2 ноября удалось восстановить теплоснабжение. Все благодаря украинцам, которые работают на Запорожской АЭС. Они перевели 2 блока станции в состояние горячей остановки.

Теплоснабжение восстановили не в полном объеме

Также в домах местных жителей наконец появилась горячая вода. Работники ЗАЭС продолжают выполнять работу по запуску систем.

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В настоящее время температура воды составляет +51 градус. В Энергоатоме отметили, что этого недостаточно для обеспечения города горячей водой и теплоснабжением в полном объеме.

Однако даже такая температура дает возможность уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов,

– объяснили в Энергоатоме.

Отметим, что теплой водой жителей Энергодара еще с мая снабжает Запорожская АЭС, а не Запорожская ТЭС. Тепловую электростанцию пришлось остановить из-за террористических действий российских оккупантов.

В то же время в результате постоянных вражеских обстрелов ЗАЭС, 11 сентября, Запорожскую АЭС полностью остановили.

Российские оккупанты активизировались в Энергодаре

20 октября стало известно, что российские военные начали уезжать из Энергодара . Они вынесли из местного отеля "Скифия" все, что могли: телевизоры, холодильники, электрические чайники. Разве что унитазы забыли прихватить. Пока неизвестно, ротация ли это, или россияне просто бегут из украинского города, боясь наступления ВСУ.

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