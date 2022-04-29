В Эстонии строят спасательное судно для Украины

В Эстонии началось строительство заказанного Украиной спасательного судна. Этим занимается судостроительный завод Baltic Workboats в Саареме. Отмечается, что оно будет работать в Черном море.

Известно, что у украинской морской спасательной службы есть 7 судов в своем распоряжении, половину из которых построили именно на заводе Baltic Workboats.

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Новое спасательное судно

Длина: 28 метров;

28 метров; Цена: более 5 миллионов евро

более 5 миллионов евро Время постройки: до 1 года

Оно станет восьмым украинским спасательным судном и уже через год будет доставлено в Одесский порт.

По словам начальника морской спасательной службы Украины Виктора Сударева, на Черном и Азовском морях ситуация сложная, поскольку там продолжается блокировка движения любого флота.

Российские военные корабли открывают без уведомления огонь. Несмотря на то, что у нас идет полномасштабная тяжелая война с РФ, Украина была и остается надежным партнером. Мы выполним все свои обязательства,

– заявил он.

По предварительным данным, на эстонском заводе, расположенном на острове Сааремаа, работает более 50 украинцев. "Строить судно для своего государства всегда приятно", – констатировал Сергей, работающий на заводе.

Что известно о морской деятельности Украины во время войны:

В Мариуполе оккупанты уничтожили старейшее предприятие Мариуполя – Азовский судоремонтный завод. Основан в 1886 году, разрушен в 2022 году.

В результате полномасштабной войны России против Украины деятельность ряда портов пришлось частично приостановить. Среди них: Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон, Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский.

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