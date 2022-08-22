В эти дни будьте с флагом, распространяйте правду, – Зеленский обратился к украинцам за границей

Каждый украинец, который находится за границей, должен на этой неделе быть с флагом. Нужно привлекать внимание к нашему государству и преступлениям, которые совершают оккупанты на нашей земле.

Такой призыв озвучил 22 августа Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение за этот день.

Уважаемые украинцы, особенно в дни, когда мы отмечаем день нашего флага и день нашей независимости, если вы находитесь где-то за границей, пожалуйста, напоминайте там об Украине, будьте там с украинским флагом и распространяйте правду о преступлениях оккупантов,

– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского за 22 августа: смотрите видео