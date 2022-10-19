За эти сутки враг уничтожил 3 энергетических объекта, – Зеленский обратился к украинцам

Российские оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. ВСУ сбивают дроны-камикадзе и вражеские ракеты, однако им удалось повредить 3 объекта.

Об этом в ходе вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он призвал украинцев сознательно относиться к потреблению электричества.

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Президент провел важные встречи

Зеленский отметил, что 20 октября был достаточно продуктивный день. В частности, он встретился с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями.

Поблагодарил господина Ленарчича за всю помощь, оказанную за время полномасштабной войны. Обсудили, какие еще гуманитарные потребности нашего народа могут быть удовлетворены с помощью наших европейских друзей. Конечно, коснулись энергетической ситуации,

– рассказал глава государства.

Также президент провел разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский также поблагодарил его за поддержку территориальной целостности Украины.

"Обсудили ключевые вопросы безопасности, которые возникли сейчас перед Украиной и всем нашим регионом. Ключевые темы – усилия для дальнейшего освобождения наших людей из российского плена, оборонное сотрудничество, экспорт украинского продовольствия", – добавил глава государства.

Кроме этого, состоялась встреча с министром иностранных дел Греции, прибывшим с визитом в Киев уже в третий раз с 24 февраля.

"Поблагодарил Грецию за поддержку в оборонной сфере. Договорились об усилении нашего взаимодействия в двусторонних отношениях и на уровне Евросоюза, а также на уровне НАТО", – отметил президент.

Завтра Зеленский примет участие в саммите Европейского Союза и обратится к партнерам нашего государства.

"Ключевая тема, конечно, – вызовы нашей энергетике, украинской и европейской. Будем реагировать совместно на террористическую угрозу", – отметил глава государства.

По его словам, 20 октября также состоялась встреча главы Офиса Президента Андрея Ермака и представителей посольств Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании. На нем обсудили усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

"Работаем для того, чтобы обеспечить полную безопасность украинскому небу", – подчеркнул президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Оккупанты уничтожили 3 энергетических объекта

Зеленский рассказал, что Украина уже имеет существенные результаты:

в течение месяца сбили 233 "шахида" и десятки ракет;

только 20 октября на Киевском направлении уничтожили 10 иранских дронов;

еще 11 вражеских беспилотников сбили воины воздушного командования "Юг".

Президент поблагодарил защитников за отличную работу.

Есть результаты и на других направлениях. Но, к сожалению, есть и попадания. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом,

– добавил глава государства.

Он отметил, что для того чтобы восстановить нормальные энергетические возможности Украины, конечно, сделают все возможное. Однако для этого нужно время и совместные усилия всех украинцев.

"Завтра – еще больше, чем раньше. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особенно сознательно относиться к потреблению электричества", – отметил Зеленский.

Президент призвал:

не включать лишнюю электротехнику,

ограничивать потребление электричества той техникой, которая требует много энергии.

"Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", – объяснил глава государства.

Зеленский рассказал, что сегодня также провел общее совещание по вопросам энергетики, на котором присутствовали представители Офиса Президента, правительства, энергокомпаний.

"Готовимся ко всем возможным сценариям с учетом зимнего сезона. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов", – рассказал президент.

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Глава государства обратился к украинцам на оккупированных территориях

Зеленский отметил, что хочет отдельно обратиться к украинцам, оказавшимся на временно оккупированных Россией территориях Юга и Востока Украины.

В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого, как можете. Пытайтесь выехать с оккупированной территории,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что если этого сделать не удастся и украинец окажется в российских военных структурах, при первой же возможности следует пытаться сложить оружие и прийти на украинские позиции.

"И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов", – отметил глава государства.

По его словам, Россия полгода сторонилась даже слова "война" и наказывала за него своих же людей уголовными делами. Теперь страна-террористка сама объявляет военное положение на оккупированной территории.

"Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение России", – заметил президент.

Зеленский рассказал, что вечером подписал очередной указ о награждении украинских воинов. Государственными наградами сегодня был отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

"Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает нашей защите! И отдельно хочу поблагодарить за то, что именно украинский народ стал в этом году лауреатом особого отличия Европарламента – премии Сахарова", – добавил глава государства.

Он отметил, что эту награду ежегодно вручают тем, кто внес наибольший вклад в защиту демократии, человеческих прав и европейских ценностей.

"Действительно важно, что в Европе в этом году отмечены все украинцы и украинки – миллионы наших людей, которые так смело защищают свободу. Слава нашему прекрасному народу! Слава Украине!" – подытожил президент.

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