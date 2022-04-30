Скабеева угрожает Европе ракетами "Сармат"

Угрозы о ракетном ударе по странам Запада прозвучали в один из эфиров на пропагандистском телевидении, сообщает 24 канал. В частности, "похвастаться" российскими ракетами решила известная пропагандистка Ольга Скабеева.

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Она заявила, что российская ракета "Сармат" может быстро добраться до стран Европы. В эфире Скабеева вместе с другими пропагандистами рассуждали, сколько времени нужно России, чтобы нанести удар по Европе.

В ходе разговора в студии с депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Алексеем Журавлевым она напомнила о потенциале межконтинентальной баллистической ракеты.

Один "Сармат" и все – были Британские острова, нет Британских островов. Я серьезно говорю,

– цинично сказал Журавлев.

Как цель российские пропагандисты рассматривали Великобританию, Германию и Францию. Названные страны предоставляют Украине оружие.

Кому еще угрожает Россия

На фоне санкций Запада российская экономика начала нести потери, из-за чего Россия прибегла к газовому шантажу. "Газпром" уже отключил от газоснабжения Польшу и Болгарию, потому что эти страны отказались платить за газ рублями.

Ранее Россия официально угрожала Швеции и Финляндии, объявившим о курсе в НАТО. Угрозы от российских пропагандистов посыпались и в адрес Казахстана, потому что там отказались от парада на 9 мая.

Совсем недавно в МИД России подвергли сомнению безопасность Молдовы, которую, по словам Сергея Лаврова, "затягивают" в НАТО.

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