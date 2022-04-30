Скабєєва погрожує Європі ракетами "Сармат"

Погрози про ракетний удар по країнах Заходу пролунали під час одного з ефірів на пропагандистському телебаченні, повідомляє 24 канал. Зокрема, "похизуватися" російськими ракетами вирішила знана пропагандистка Ольга Скабєєва.

Варте уваги Наступна ціль – Марс, – Подоляк поглузував із заяви Лаврова про "звільнення від Заходу"

Вона заявила, що російська ракета "Сармат" може швидко дістатися країн Європи. В ефірі Скабєєва разом з іншими пропагандистами міркували, скільки часу потрібно Росії, щоб завдати удару по Європі.

Під час розмови у студії з депутатом Держдуми від фракції ЛДПР Олексієм Журавльовим вона нагадала про потенціал міжконтинентальної балістичної ракети.

Один "Сармат" і все – були Британські острови, нема Британських островів. Я серйозно кажу,
– цинічно сказав Журавльов.

Як ціль російські пропагандисти розглядали Велику Британію, Німеччину та Францію. Названі країни надають Україні зброю.

Кому ще погрожує Росія

До речі – на шоу Скабєєвої "розкрили" німецько-українську "змову нацистів": дивіться відео