Скабєєва погрожує Європі ракетами "Сармат"

Погрози про ракетний удар по країнах Заходу пролунали під час одного з ефірів на пропагандистському телебаченні, повідомляє 24 канал. Зокрема, "похизуватися" російськими ракетами вирішила знана пропагандистка Ольга Скабєєва.

Варте уваги Наступна ціль – Марс, – Подоляк поглузував із заяви Лаврова про "звільнення від Заходу"

Вона заявила, що російська ракета "Сармат" може швидко дістатися країн Європи. В ефірі Скабєєва разом з іншими пропагандистами міркували, скільки часу потрібно Росії, щоб завдати удару по Європі.

Під час розмови у студії з депутатом Держдуми від фракції ЛДПР Олексієм Журавльовим вона нагадала про потенціал міжконтинентальної балістичної ракети.

Один "Сармат" і все – були Британські острови, нема Британських островів. Я серйозно кажу,

– цинічно сказав Журавльов.

Як ціль російські пропагандисти розглядали Велику Британію, Німеччину та Францію. Названі країни надають Україні зброю.

Кому ще погрожує Росія

На тлі санкцій Заходу російська економіка почала зазнавати втрат, через що Росія вдалася до газового шантажу. "Газпром" вже відключив від газопостачання Польщу та Болгарію, адже ці країни відмовилися платити за газ рублями.

Раніше Росія офіційно погрожувала Швеції та Фінляндії, які оголосили про курс у НАТО. Погрози від російських пропагандистів посипалися і на адресу Казахстану через те, що там відмовилися від параду на 9 травня.

Зовсім недавно в МЗС Росії поставили під сумнів безпеку Молдови, яку, за словами Сергія Лаврова, "затягують" у НАТО.

До речі – на шоу Скабєєвої "розкрили" німецько-українську "змову нацистів": дивіться відео